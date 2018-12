Cs, ERC i JxCat pacten la renovació del consell de govern de la CCMA

Els grups parlamentaris de Cs, ERC i JxCat han pactat la renovació del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) amb Saül Gordillo com a president de l'organisme, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores.

Dels sis integrants que componen la CCMA, dos els proposarà ERC, dos JxCat, un Cs i un altre el PSC, i ERC farà la proposta de candidat per dirigir TV3 i JxCat el de Catalunya Ràdio, segons ha publicat l'edició digital d'El Periódico.

Les mateixes fonts han assegurat que el pacte és a tres entre Cs, ERC i JxCat i que el grup que lidera a la cambra catalana Inés Arrimadas ha cedit una de les seves propostes d'integrants al PSC. Altres fonts han assegurat que el pacte està encaminat, però no tancat formalment.

ERC, a més de Saül Gordillo, que ara és el director de Catalunya Ràdio, sembla que proposarà també al consell l'actual degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques, Rosa Gomà.

La resta de noms que es perfilen són, per JxCat, els periodistes Miquel Calçada i Sílvia Cóppulo; pel PSC, el gestor cultural Xavier Marcé; i per Cs, l'actual director de TVE, Eladio Jareño, que va ser responsable de RTVE a Catalunya fins que el març del 2016 va substituir José Ramón Díez com a director de TVE.

La renovació dels integrants del consell de govern de la CCMA s'arrossegava des de feia mesos, ja que l'actual consell té consellers amb el mandat caducat, i un cop siguin formalment proposats els noms s'iniciarà el tràmit parlamentari per a la seva aprovació.



Crítiques

La diputada dels comuns al Parlament Marta Ribas va afirmar ahir que l'acord de Cs, ERC i JxCat per renovar el consell de govern de la CCMA és un «nou pacte de despatxos per repartir-se el poder». Ribas va sostenir que el pacte s'ha fet «entre aquells que diuen que defensen els mitjans de comunicació públics però que en realitat l'única cosa que volen és controlar-los ideològicament, i aquells altres que els consideren uns quiosquets que s'han de suprimir», i va alertar que aquest acord «degrada de nou» els mitjans de comunicació públics.

Per la seva banda, el Col·legi de Periodistes de Catalunya va expressar també ahir el seu rebuig al repartiment de càrrecs a la CCMA en considerar que vulnera el respecte democràtic per la ciutadania i pels professionals que treballen a l'ens públic.