TV3 estrena aquesta nit la reeixida minisèrie francesa «Només una mirada»

Aquesta nit, a partir de les 21.55 h, TV3 estrena la minisèrie Només una mirada, basada en la novel·la de l'escriptor de suspens Harlan Coben, que també actua com a creador de la sèrie. Seran sis capítols, que s'emetran tres diumenges consecutius en una doble sessió, per acompanyar Eva Beaufils en una cursa per recuperar el seu marit. La minisèrie de 6 capítols de 50 minuts es va emetre a la cadena francesa TF1 el 15 de juny del 2017. Els dos episodis que TV3 emetrà avui diumenge 6 de gener a les 21.55 van ser vistos per cinc milions d'espectadors, el 24,5% de quota de pantalla.

Eva Beaufils n'ha tingut prou veient una foto antiga perquè el seu equilibri trontolli. En Bastien, el seu marit, desapareix sobtadament. Llavors l'Eva té un sol objectiu: trobar-lo com sigui, encara que això posi en perill els seus fills i li obri les cicatrius del passat.

Només una mirada és protagonitzada per Virginie Ledoyen ( Adeu a la reina, 8 mujeres, La platja), en el paper d'Eva; Thierry Neuvic ( Més enllà de la vida, Sherlock Holmes: Un joc d'ombres, No se lo digas a nadie) i Arthur Jugnot ( Monsieur Batignole) sota la direcció de Ludovic Colbeau-Justin.



«Les coses grans», al 33

A la mateixa hora, però pel canal 33, s'estrenarà la segona temporada de la sèrie Les coses grans, la sèrie escrita, dirigida, produïda i interpretada per Roger Coma sobre les coses petites de la vida tractades amb humor i sarcasme terapèutic. Aquesta sèrie en línia s'ha emès per Internet a través del web www.lescosesgrans.com amb un gran èxit de visualitzacions i un premi Ondas l'any 2016.

La nova temporada, que consta de 10 capítols de 10 minuts cadascun, gira al voltant del gran tema de la paternitat i es podran veure en un sol dia, tot un regal per al dia de Reis. L'actor Roger Coma, com un Woody Allen barceloní, mostra les seves dèries en una sèrie que també és molt urbanita. Res de bolquers i sí discussions amb la parella i els amics fent grans petites coses.