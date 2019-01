Miki, representant d'Espanya a Eurovisió: «En l'únic que penso és en gaudir de tot»

El candidat espanyol a Eurovisió 2019, Miki, va assegurar ahir que l'únic que pensa és «en gaudir de tot» amb l'experiència de participar al festival, després que la cançó La venda resultés, escrita per Adrià Salas (La Pegatina), l'escollida en la gala especial celebrada diumenge a la nit. En roda de premsa, el jove cantant català va assegurar que sabia que la cançó agradava però no s'esperava guanyar: «La meva cara de sorpresa en saber el veredicte és exactament el que vaig sentir en aquell moment».

«Crec que Eurovisió és un festival en el qual es va a cantar i a barrejar cultures, i això l'única cosa que pot portar són coses bones», va dir el cantant de Terrassa, que també va destacar que La venda és una cançó «per gaudir la vida», i va considerat que té un molt bon equilibri entre diversió i elegància.

El compositor del tema, Adrià Salas, va explicar que la cançó «està enfocada en una mena de procés de creixement personal», i que es parteix d'uns determinats prejudicis, en néixer en un lloc i ser d'una manera, i a mesura que avança el tema es treuen benes per al final poder ser lliures. Salas va remarcar que es poden introduir canvis al seu tema, però va considerar que «es pot millorar» i que s'hi seguirà treballant.

La cap de la delegació de RTVE a Eurovisió, Ana María Bordas, va elogiar el tema triat: «És una cançó que dona alegria, energia positiva i és molt ballable. Representarà molt bé Espanya perquè mostra la nostra forma de relacionar-nos i viure la vida». Bordas va assegurar que Eurovisió és «un intercanvi de cultures i una gran festa de la música», i va explicar que, com en les darreres edicions, els espectadors podran veure les dues semifinals d'Eurovisió per La 2 i la final per La 1.

Miki, de 23 anys, es va convertir en la gala especial d' Operación Triunfo celebrada diumenge en el favorit del públic, amb un 34% dels vots, davant de María, amb un 22%, i el duo format per Natalia i Miki, amb un 14% .