Netflix prepara una sèrie basada en la saga de videojocs «Resident Evil»

Després del final de la saga de pel·lícules protagonitzades per Milla Jovovich, tot sembla indicar que la franquícia de videojocs Resident Evil tindrà una nova vida a la petita pantalla. Segons el portal Deadline, Netflix està treballant en una nova sèrie basada en la història de la corporació Umbrella. La nova ficció comptaria amb una part de l'equip de Constantin Film, productors i distribuïdors de les adaptacions cinematogràfiques.

Segons aquesta mateixa informació, el nou projecte de ficció, que encara està en una fase molt inicial i pendent de trobar un showrunner, seria expandir l'univers de Resident Evil aprofitant la seva premissa original mentre explora els secrets de la corporació Umbrella i l'esdevenir del món posterior a l'alliberament del virus-T, que converteix els humans en morts vivents.

Des de l'última pel·lícula de la saga cinematogràfica, estrenada als cinemes el 2016, Resident Evil: El capítulo final, la propietària de les llicències de la trama ha plantejat diferents projectes per rellançar la franquícia. Segons afegeix Deadline, a més de la sèrie de televisió, la companyia va contractar recentment Johannes Roberts ( A 47 metros) per escriure i dirigir un reboot de Resident evil amb un nou elenc i ja sense Milla Jovovich de protagonista.

La notícia de la gestació d'aquesta nova adaptació coincideix amb el llançament del videojoc Resident Evil 2, la nova versió de l'original del 1998 dirigit pel creatiu de culte Hideki Kamiya. Després de passar una època a la deriva, Capcom va tornar a prendre les regnes de la franquícia amb fermesa amb la seva saga estrella al principi del 2017. En aquest sentit, la ficció de Netflix podria ser la culminació d'una nova època daurada per a la desenvolupadora nipona.

Resident Evil arribaria a més en un moment crucial en el qual les sèries de morts vivents, com The Walking Dead, també treballen per ampliar els seus universos amb noves sèries.