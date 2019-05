El 33 emet aquesta nit el documental sobre les morts de Tarajal

El programa El documental del canal 33 emet aquesta nit, a les 22.45 h, Tarajal: desmuntant la impunitat a la frontera sud, dirigit per Xavier Artigas i Xapo Ortega, autors de Ciutat morta, amb Marc Serra, jurista de l'Observatori DESC. El documental investiga el cas de la mort de quinze immigrants a la platja de Ceuta de Tarajal, ocorregut el febrer del 2014. Tots van perdre la vida quan intentaven arribar nedant a territori espanyol després que la Guàrdia Civil utilitzés material antidisturbis, com bales de goma i pots de fum, per dissuadir-los quan encara eren al mar intentant arribar a terra.

Concretament els fets van tenir lloc el dia l6 de febrer del 2014, en el moment que quinze persones intentaven creuar la frontera entre Espanya i el Marroc. Quan encara eren al mar, els efectius de la Guàrdia Civil van disparar bales de goma i pots de fum. El documental denuncia els fets així com l'arxivament del cas.

Tarajal: desmuntant la impunitat a la frontera sud mostra el testimoniatge d'experts en el fenomen migratori, periodistes, juristes, portaveus policials, activistes i declaracions dels responsables del ministeri de l'Interior, que es contraposen per construir un relat que evidencia les contradiccions i, sobretot, la sospita que no es tracta d'un simple cas de negligència policial, sinó que respon a una estratègia planificada en l'aplicació de les polítiques de control migratori.

La producció es va presentar el 6 de febrer del 2016 als Cinemes Girona de Barcelona, just quan es complien dos anys dels fets. Des de llavors, la producció ha estat seleccionada en festivals com DocumentaMadrid, OVNI, BccnN, Alcances i Abycine, entre d'altres, i va obtenir el Premi al Millor Documental Llargmetratge a Som Cinema, Mostra de Cinema i Audiovisual Català.

El documental és un projecte realitzat per la productora Metromuster per encàrrec de l'Observatori DESC, Drets Econòmics Socials i Culturals (una de les acusacions populars del cas), amb el qual ha col·laborat en les tasques de recerca. Artigas i Ortega van estrena l'any passat Idrissa, crònica d'una mort qualsevol, un documental sobre el jove guineà mort al CIE de Barcelona el 2012 en circumstàncies mai aclarides.