El 33 estrena el programa de geografia i gastronomia «Els cims de les delícies»

El 33 emet avui a les 22.45 h el primer capítol d' Els cims de les delícies, una passejada per quinze llocs d'Europa on cuiners anònims mostren la seva particular manera de valorar, de recuperar i fins i tot de reinventar la gastronomia de tota la vida transmesa de pares a fills.

L'episodi d'aquesta nit visita Lo Sambuc, un poblet situat a una de les valls occitanes dels Alps del Piemont, la vall de la Stura, a 1.200 metres d'altitud. Bartolomeo Bruna ha obert un restaurant que només s'abasteix d'allò que té a tocar de casa. Aquesta operació ha retornat la prosperitat a Lo Sambuc, un indret gairebé abandonat pels seus habitants però que durant l'estiu esdevé un paradís.