Netflix recupera la mítica sèrie de TVE «Verano azul» a partir d'avui

Netflix estrena avui al seu catàleg la sèrie Verano Azul. Es tracta de la primera incorporació que fa la plataforma al seu catàleg d'una sèrie espanyola d'abans del 2000. Ara bé, no és la primera producció antiga i rendible que el gegant de l' streaming incorpora: ja va fer-ho amb Friends i, més recentment, amb El Príncep de Bel Air.

La sèrie va estrenar-se el 1982 i va tenir una gran repercussió durant la seva emissió, per trencar esquemes heretats de la TV del franquisme, com tractar de forma natural qüestions com el divorci, el dret de protesta, l'especulació immobiliària, el medi ambient o els conflictes generacionals, entre d'altres.