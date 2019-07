L'actriu Lashana Lynch podria ser la primera «007» dona i de color

L'actriu Lashana Lynch podria ser anunciada com la propera agent secreta 007 al proper film de la franquícia James Bond, Bond 25. Segons ha avançat el diari britànic Daily Mail, el personatge de Lynch substituiria el càrrec de Daniel Craig, que apareixeria jubilat a la pel·lícula.

No seria la primera vegada que l'actriu londinenca de 31 anys interpreta un paper en una pel·lícula que trenca rols de gènere, ja que a principis d'any va coprotagonitzar Capitana Marvel amb Brie Larson.

Tampoc no seria la primera vegada que apareix el cas d'una dona que aconsegueix l'estat «00». En altres versions de Bond, el concepte d'un agent femení «00» ha existit des de la dècada de 1960, amb la historieta setmanal de The Daily Express de James Bond que feia servir agents femenins «00» com a personatges recurrents.

De fet, el canvi que vol donar la franquícia en aquest procés de modernització va més enllà de concedir-li a una dona de color la «llicència per matar». També s'està intentant que es deixi d'utilitzar el terme «noia Bond» per emprar en canvi el de «dona Bond». Tot i que encara no es coneixen detalls de la trama, un dels punts d'interès d'aquesta nova entrega estarà, per tant, en conèixer la relació que s'estableix entre tots dos espies.

Ara bé, és possible que el personatge de Lynch sigui un element de guió abans que un altre actor prengui el paper de James Bond.