La nova temporada de «The Terror: Infamy» s'estrenarà a Sitges

Les sèries s'afegeixen un any més a l'oferta cinematogràfica del Festival de Sitges, enguany amb una secció del Serial Sitges que presenta fins a cinc projeccions. La secció serièfila proposa algunes produccions destacades de l'any dins del gènere de terror, misteri, fantasia i comèdia, com l'estrena de la segona temporada de The Terror: Infamy o la sèrie documental Visionaries: Eli Roth - La historia del terror, totes dues del canal AMC. Roth, director de Cabin Fever i Hostel, entrevista cineastes icònics, actors, escriptors, mags del maquillatge i experts en monstres, per parlar sobre el passat, el present i el futur del gènere més sanguinolent del cinema.

De la seva banda, Movistar+ hi estrenarà l'adaptació per a televisió en tres capítols de La guerra de los mundos i tres nous episodis de Capítulo 0, la sèrie d'episodis autoconclusius, a la manera de pilots de sèries que mai no es van fer, que parodia gèneres i formats televisius.

Finalment, a Sitges també s'hi presentarà Terror.app, de la plataforma d'Atresmedia, Flooxer. Aquesta sèrie de terror juvenil tracta sobre cinc noies desconegudes que obeeixen una estranya i inquietant aplicació mòbil que les ha citat en una vella fàbrica abandonada amb un objectiu: explicar històries de por que hagin experimentat i gravar-ho tot amb el mòbil. El que semblava un pla inofensiu esdevé l'experiència més aterridora de les seves vides.