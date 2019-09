«Els drets de les persones no es debaten, els drets es defensen»

Ariadna Oltra ha estat dues vegades mare. L'embaràs, el part i els fills assegura que li han canviat el cos i la vida. I en aquells moments, quan a la nit no dormia i el seu cos sentia els canvis, «emprenyada» amb la realitat, va obrir una reflexió interna sobre la maternitat i el paper de la dona en la societat (i de la societat en la dona), un procés que va abocar en el llibre Sóc feminista i no ho sabia. Dimecres, Oltra, periodista de TV3 i presentadora del TN Matí, va resseguir, sobretot, el procés que l'ha portat a escriure el llibre guiada per la periodista manresana Anna Vilajosana, articulista a Regió7, que la va entrevistar en el cicle Pessics de Vida.

Després d'Oltra, passaran per la sala del Casino l'escriptor Bernardo Atxaga, entrevistat pel periodista Pep Corral, i la religiosa Teresa Forcades, entrevistada per Abel Gallardo. El cicle està organitzat conjuntament pel Centre Cultural el Casino i la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

La televisiva Oltra va explicar com havia descobert, sobtadament, efectes de la maternitat, com la molestava no poder controlar l'orina després de parir, i com de frustrant és per a una dona veure que aquest és un tema que no ha trobat prou solucions. Era un exemple amb el qual la periodista sabia que, entre el públic, trobaria una àmplia complicitat.

És a partir de viure canvis i problemes com aquests que la periodista va iniciar un procés d'anàlisi retrospectiva. I va relligar diferents situacions, com ara l'home que en la festa del seus 18 anys va respondre al seu «no» amb un «ets una frígida!», o com la va marcar aquella discussió de trànsit de la seva mare, quan ella era petita, en què l'altre conductor li va etzivar: «Cara lletja!».

«El masclisme és compartit entre homes i dones», assegura Oltra, perquè, explica, que «el masclisme és en la societat, perquè estem educats en una societat masclista, perquè el president del govern és home, perquè a la llista dels Nobel hi ha molts més homes que dones, perquè el president del Tribunal Suprem és un home». La periodista de TV3 va escriure el llibre amb la volutat de «sacsejar», després d'experimentar com «la maternitat va ser una bufetada increïble».

Ara que se sent més feminista que mai, va dir al centenar d'assistents que «els drets de les persones no es debaten, els drets es defensen», en relació amb els guanys aconseguits en les darreres dècades en la igualtat de les dones. Oltra entén que «allò que no ens poden treure són les idees, però sí que podem perdre els drets».