La gravació de l'anunci de La Marató d'aquest any s'obre a la ciutadania

Hi ha «Minories que fan una majoria», com cadascuna de les persones que s'apleguen per fer la pinya d'un castell o les 400.000 que tenen una malaltia minoritària a Catalunya, que són les protagonistes de La Marató de TV3. La Marató vol convertir per primer cop la gravació de l'espot de la cita solidària en un esdeveniment multitudinari obert a la participació ciutadana. La convocatòria serà el pròxim 27 d'octubre a la zona de l'avinguda de Reina Maria Cristina de Barcelona.

L'espot i la difusió de díptics, cartells i banderoles arreu de Catalunya sensibilitzarà la societat sobre les malalties minoritàries fins al dia del programa.

L'actualitat d'aquesta edició també es podrà seguir a través del web, les xarxes socials, informacions digitals i la revista MónMarató, que s'editarà a final de novembre.

Un any més, el sector cultural aportarà el seu talent solidari al projecte amb la 14a edició del disc i la 12a del llibre, i les sales i companyies de teatre també se sumaran a La Marató.