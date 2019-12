Mor als 82 anys l'actor Ron Leibman, el pare de la Rachel a la sèrie «Friends»

L'actor Ron Leibman, conegut per donar vida al doctor Leonard Green, el pare de Rachel (Jennifer Aninston) a la sèrie Friends, i amb una àmplia carrera al cinema, el teatre i la televisió, ha mort als 82 anys com a conseqüència d'una pneumònia. Nascut a Nova York, Leibman es va graduar a l'Ohio Wesleyan University i va debutar en televisió el 1956 a la sèrie The Edge of the Night. Al llarg de la seva trajectòria, l'actor també va tenir papers en altres conegudes sèries com Los Soprano, Se ha escrito un crimen, Central Perk West i Ley y Orden.