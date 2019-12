Prensa Ibérica i Grupo Noticias signen un acord de comercialització publicitària

Prensa Ibérica, grup editor de 25 diaris a l'Estat espanyol, assumirà des del pròxim 1 de gener la comercialització de la publicitat nacional dels mitjans d'informació del Grupo Noticias, que edita marques de referència al País Basc i Navarra com Diario de Noticias de Navarra, Deia, Noticias de Guipúzcoa i Diario de Noticias de Álava.

Amb aquesta aliança Prensa Ibérica, grup al qual pertanyen, entre altres capçaleres, Regió7, Diari de Girona i El Periódico de Catalunya, es consolida com un dels principals actors de la planificació publicitària a Espanya per volum, per capil·laritat territorial i per capacitat prescriptora de les seves marques d'informació.

Prensa Ibérica, que va adquirir el mes de juny passat el Grup Zeta, suma 2,3 milions de lectors diaris en paper i gairebé 300.000 exemplars. A Internet, els diaris del grup arriben a 25 milions d'usuaris únics.

L'acord preveu la col·laboració de tots dos grups en noves solucions de comunicació, continuguts publicitaris, anàlisi de dades i esdeveniments.