El diari nord-americà The New York Times ha publicat una llista amb les considerades com a «30 millors sèries internacionals de la dècada». En aquest prestigiós rànquing serièfil destaca una producció espanyola. Concretament, La casa de papel, la sèrie d'Atresmedia creada per Álex Pina i Esther Martínez Lobato que Netflix ha convertit en un èxit mundial, ocupa la 21a posició d'una llista encapçalada per la ficció israeliana Prisoners of War, en la qual s'inspira Homeland.