Estopa protagonitzen un funeral doble a «El cielo puede esperar»

«Estopa eren barri. Estopa eren música. Estopa eren bon rotllo». Així defineix Alberto Casado, el mestre de cerimònies d' El cielo puede esperar, els germans Muñoz a l'inici del fals funeral que viatjarà del riure a l'emoció i en el qual quedarà palès que són molt estimats els dos músics de Cornellà. Al llarg d'aquest nou lliurament del programa, que es podrà veure a les 22 h al canal #0 de Movistar +, els amics que van a acomiadar-los explicaran històries sobre cerveses, pernil i futbol que els germans aniran completant.

Històries de barri, de bars i música que donaran a conèixer amics del grup com el periodista José Ramón de la Morena, el locutor Tony Aguilar, el presentador Santi Millán i els músics Muchachito, Macaco, Albert Pla i Vanesa Martín. Els amics absents, als quals la distància impedeix assistir al sepeli, també acomiadaran als germans Muñoz enviant els seus vídeos de condol. És el cas de Pau Gasol, des de Los Angeles, Sabina i Serrat, que els sorprèn la notícia en plena gira per Amèrica Llatina, i Andrés Calamaro, des de l'Argentina.

En aquesta ocasió els homenatges musicals aniran a càrrec d'un curiós quartet format per a l'ocasió per Las Negris, Los Chichos, Tomasito i Joe Crepúsculo, que versionaran alguns dels grans èxits d'Estopa. També hi haurà les actuacions de Vanesa Martín i d'un trio explosiu format per Albert Pla, Muchachito i el Canijo de Jerez.