Disney + reinicia el projecte de la sèrie basada en la història d'Obi-Wan Kenobi

La sèrie d'Obi-Wan Kenobi podria arribar més tard del previst. Segons informa Vertele, Disney + i Lucasfilm han decidit suspendre el projecte mentre busquen nous guionistes que revisin i reescriguin els guions. A més, segons ha recollit The Hollywood Reporter, els productors estarien plantejant la possibilitat de reduir el nombre d'episodis de sis a quatre. No obstant això, Ewan McGregor i la directora Deborah Chow, segueixen lligats a el projecte. La realitzadora s'ha convertit en la primera dona a dirigir Star Wars després de rodar The Mandalorian.