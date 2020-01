L'actriu Alba Flores tornarà a ser Saray a «Vis a Vis: El Oasis»

L'actriu Alba Flores tornarà a donar vida al personatge de Saray a Vis a Vis: El Oasis, la cinquena i última temporada de la franquícia Vis a vis. Segons ha informat la productora Globomedia en un comunicat, Flores farà una emotiva col·laboració i tornarà a posar-se el vestit groc. Compartirà trama amb la seva inseparable Zulema (Najwa Nimri).

Saray s'ha enamorat, s'ha casat, ha estat repudiada per la seva família, violada per Sandoval, ha estat mare, ha estat prop de la mort per un tret de la seva adorada Zulema, ha odiat, ha estimat les seves amigues incondicionalment? La seva vida a Cruz del Sur primer i a Cruz del Norte després ha estat una extraordinària muntanya russa d'emocions i més encara la seva relació amb les dues protagonistes d'aquesta temporada final: Macarena i Zulema, segons el comunicat de la productora.

El rodatge d'aquesta última entrega de la ficció, que es podrà veure pròximament a través del canal de pagament Fox España, va començar l'octubre citat i ha transcorregut entre Madrid i Almeria. Composta per vuit episodis, Vis a Vis: El Oasis té novament al capdavant Iván Escobar com a showrunner, així com els guionistes Lucía Carballal i JM Ruiz Córdoba. Per la seva banda, Sandra Gallego, coproductora executiva, juntament amb Iván Escobar, també dirigirà la ficció amb Miguel Ángel Vivas.