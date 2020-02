«The Crown» s'acomiadarà després de la seva cinquena temporada

El final de The Crown ja està decidit. Després de canviar el seu elenc, que va suposar la transició del regnat de Claire Foy al d'Olivia Colman en la tercera temporada, el guionista i creador Peter Morgan ha revelat que la cinquena temporada serà l'última que es gravarà. Segons informa el portal Formula TV, aquesta darrera tanda d'episodis, en la qual ja està treballant al costat del seu equip, suposarà una altra renovació de l'elenc per introduir la seva història en el segle XXI. És previst que la tercera temporada de la sèrie s'estreni a final d'aquest any a la plataforma Netflix.