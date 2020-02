Movistar proposa una reflexió sobre com ens afecten els videojocs

El canal #0 de Movistar + estrena aquesta nit, a les 22.00 h, Not a game, un documental que mostra com està impactant el món del gaming en l'entorn familiar actual. La presència dels videojocs i els eSports genera qüestions com: Qui els ha convidat a la nostra vida? Coneixem amb exactitud l'abast de la indústria dels videojocs? Sabem els aspectes positius i negatius que tenen en la nostra societat i en els nostres fills? A través d'entrevistes a diferents personalitats, especialistes, influencers, gamers i altres figures, Not a game posa en comú i de forma clara els diferents punts de vista de cada generació.