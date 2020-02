Llorach nega que TV3 hagi volgut blanquejar la figura de Jordi Pujol

L'aparició recent de l'expresident Jordi Pujol en dos reportatges de TV3, un 30 minuts sobre el 0,7% que es destina a cooperació i un Sense Ficció sobre els Mossos, va centrar ahir la Comissió de Control de l'Actuació de la CCMA. Ciutadans va acusar la Corporació i TVC de voler «blanquejar» la figura de Jordi Pujol, i Llorach ho va negar. Així mateix, els parlamentaris de PSC, Ciutadans, CatECP i ERC van demanar a la televisió pública un monogràfic sobre el cas Pujol. El ple va aprovar que el Govern insti la CCMA a «complir» el rigor informatiu en les aparicions mediàtiques de l'expresident de la Generalitat, amb l'abstenció de JxCat i del diputat d'ERC Toni Castellà (Demòcrates). La votació va rebre els vots a favor de la resta de la cambra (97).

Nacho Martín Blanco, de Ciutadans, va assenyalar que tothom sap que, per a Sanchis, Jordi Pujol «és un gran polític i la seva opinió és molt respectable, però no és raonable que la seva admiració per un evasor fiscal es tradueixi que TV3 s'embranqui a blanquejar i exaltar el personatge». Marta Ribas, de Catalunya en Comú Podem, va preguntar a Sanchis si «li sembla bé o raonable fer sortir Pujol a parlar d'altres temes, mentre no vol parlar dels escàndols de corrupció i de frau fiscal en què està imputat ell i la seva família». Des del PSC, Beatriz Silva va remarcar que Pujol és «un evasor de capital confés» i «no és normal que els mitjans públics no parlin d'aquest tema». Ferran Civit, d'ERC, va manifestar que «els corruptes, per molt nostrats que siguin, no deixen de ser corruptes. Creiem que, encara que intervingui o no, un reportatge o un monogràfic s'hauria d'haver fet».

Sanchis va destacar que a Pujol «no se l'entrevista per parlar dels seus afers i acusacions i càrrecs familiars perquè no vol». El director de TVC va preguntar a Nacho Martín Blanco si li semblava increïble preguntar a Pujol sobre el naixement i desplegament dels Mossos d'Esquadra en l'etapa que ell era president. «Seria anormal no fer-ho», va assegurar.

La vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, va negar que hagin volgut blanquejar la figura de Pujol. «La CCMA ha aprofundit en el tema en més de 250 peces informatives», va afirmar, i va indicar que «l'activitat de la Comissió parlamentària sobre frau i evasió fiscal es va poder seguir en directe» els vuit mesos que va durar i es van oferir més de 60 hores de compareixences en directe.