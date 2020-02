El cèlebre concert «Amazing Grace» d'Aretha Franklin arriba aquesta nit a Movistar +

El canal CineDoc&Roll de Movistar + estrena aquesta nit, a partir de les 22.00 h, Amazing Grace, el concert que Aretha Franklin va oferir l'any 1972 en una església baptista de Los Angeles en el qual va interpretar el seu àlbum més emblemàtic. No obstant això, aquella mítica actuació, que va ser enregistrada per Sydney Pollack, va quedar malmesa en un calaix. Per un problema amb la claqueta, els rotllos de film van quedar pràcticament inutilitzables. Gràcies als avenços tecnològics i moltes hores de treball, l'enregistrament s'ha pogut recuperar.