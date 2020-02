La segona temporada d'«Inèdits» s'estrena al 33 recordant a Moisès Broggi

Aquesta nit, a les 23.10 h, el canal 33 estrena la segona temporada d' Inèdits, el programa d'entrevistes presentat per la periodista Peté Soler, que recupera els arxius documentals de personalitats que, al llarg dels anys, van poder ser entrevistats per les càmeres de TV3. Així com en la temporada passada el programa recuperava entrevistes d'escriptors i poetes, en aquesta, els protagonistes seran personalitats de tots els àmbits. En el capítol d'aquesta nit es podrà veure l'entrevista al metge i cirurgià Moisès Broggi, que Genís Cormand li va fer el 25 de gener del 2001. Un recorregut farcit d'anècdotes que no defuig la crítica a l'exercici de la medicina que es fa actualment.