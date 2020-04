La graella del canal Esport 3 s'omple durant aquesta setmana de tennis històric

Aquesta setmana s'havia de jugar el Barcelona Open Banc de Sabadell, al Reial Club de Tennis Barcelona. La pandèmia provocada per la Covid-19 va obligar a suspendre'l. Per intentar mitigar les ganes de veure tennis, el canal Esport3 recupera entre avui i divendres alguns dels millors partits de la història que es van transmetre, en el seu moment, per TV3 o el 33. Steffi Graf, Ivan Lendl, Boris Becker, John McEnroe, Emilio Sánchez Vicario, Pete Sampras, Andre Agassi i Martina Navratilova protagonizen aquests mítics partits.