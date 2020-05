«30 minuts» analitza l'impacte del virus als centres geriàtrics

El programa 30 minuts torna demà a la nit amb un programa especial que aprofundirà en l'impacte que ha tingut la Covid-19 a les residències d'ancians, on hi ha hagut gairebé la meitat de les morts que s'han comptabilitzat en els dos mesos de crisi sanitària. Posteriorment, emetrà un altre reportatge centrat en el confinament des del punt de vista de les famílies, amb testimonis d'arreu de Catalunya.

En contrast amb alguns centres que han hagut de ser intervinguts pel departament de Salut perquè la situació era extremadament greu, altres residències no han tingut ni un sol cas positiu. Residències, els grans oblidats ha estat en algunes d'aquests centres per veure de prop com han viscut la situació des de fins.

El reportatge recull testimonis de sis residències que han afrontat de forma diferent la crisi. En totes s'hi repeteix el mateix esquema: falta de proves davant d'un virus amb un alt índex d'asimptomàtics, manca de material de protecció, falta de formació, desorientació i enyorament dels residents. Molts han hagut de passar setmanes tancats en habitacions en compliment dels protocols i amb sensació d'abandó.

«A la letalitat pròpia del virus, s'hi han afegit altres factors. D'entrada, una gestió erràtica des de l'administració que queda en evidència quan a mitja crisi es traspassa la competència del departament d'Afers Socials al de Salut. Però també les mancances d'un model residencial que fa anys que està en qüestió», recorden des de TV3.

El segon reportatge, 55 dies a casa, vol fer un retrat social de diferents grups, famílies, amics, parelles o persones que viuen soles i que durant aquest espai de temps, 55 dies, han hagut de fer un canvi radical a les seves vides per adaptar-se al fet de no poder sortir de casa.

Gravats per ells mateixos, s'hi poden veure testimonis de Barcelona, Girona, Llorenç del Penedès, Cambrils, Sabadell, la Garriga, Benavent de Segrià, Espinavell, Palau de Santa Eulàlia, Madrid i Fuerteventura.