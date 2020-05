La cadena CBS renova la sèrie «The Good Fight» per una cinquena temporada

La plataforma CBS All Access ha confirmat la renovació de The Good Fight per una cinquena temporada, en la qual es resoldran les trames obertes a la quarta entrega, que tindrà un tancament avançat a causa de la pausa en la producció per la crisi del coronavirus. El drama legal, seqüela de The Good Wife, ja havia fet una aturada en l'emissió durant el mes d'abril per completar la postproducció d'un dels seus episodis, però la interrupció indefinida del rodatge els ha portat a prendre la decisió de donar per finalitzada la temporada amb el setè episodi.