La família del Super3 comparteix amb els súpers com viu el confinament

Aquest cap de setmana La família del Super3 estrena noves històries per compartir amb els més petits com viu aquestes setmanes de confinament. Aquests nous continguts s'estrenaran avui al web del canal super3.cat, i dissabte, a les 11.00, al canal Super3.

Els nous gags de La família del Super3 inclouen la secció Una altra història, amb versions de contes clàssics com El Patufet confinat, La ventafocs de gel hidroalcohòlic o La rateta que desinfectava l'escaleta. Així mateix, a l'apartat Sospitosos habituals, el detectiu Fluski haurà de resoldre casos de la pandèmia com Qui no s'ha rentat bé les mans?, Qui s'ha acabat el paper de vàter? o Qui ha robat les mascaretes?.

La Nenúfar, la Matoll, el Dan, el Pau, el Fluski, l'Àlex i els seus malvats veïns, el senyor Pla i el Rick seran els protagonistes d'aquestes noves històries que també inclouran alguns cara a cara que posaran a prova els nervis dels seus participants per tants dies de convivència.

«Els nous gags inclouen uns esbojarrats Quiz Express, que combinen preguntes sobre la pandèmia amb sabers universals, en un moment en què el vessant educatiu del Super3 s'ha posat molt de manifest. Així, el Quiz Sortir al carrer conviurà amb altres dedicats a animals, frases fetes, geografia...