«Veneno» s'emetrà regularment a Atresplayer a partir del mes de setembre

Veneno, la sèrie sobre la vida de Cristina Ortiz creada per Javier Ambrossi i Javier Calvo, es tornarà a emetre a partir del mes de setembre a través d'Atresplayer, la plataforma de streaming d'Atresmedia. Els dos primers capítols de la producció es van estrenar de forma discontínua durant els mesos de confinament i l'emissió va haver d'aturar-se per les complicacions tècniques generades per la pandèmia de la covid-19. Els rodatges, però, es van reprendre dilluns passat i les noves entregues de la sèrie arribaran, un cop per setmana, en acabar l'estiu. Malgrat les intencions de la cadena, tot dependrà de com avanci la situació sanitària.

El retorn estarà marcat per les participacions especials que incorporarà. Al repartiment original, format per Isabel Torres, Daniela Santiago, Jedet i Lola Rodríguez, s'afegiran Carmen Borrego, Ana Milán i Sonia Martínez, la directora d'Atresmedia Studios, entre d'altres.

Els primers capítols de la sèrie van generar una gran reacció a les xarxes socials i la crítica els va valorar positivament. Veneno és una de les apostes d'Atresplayer de cara a la temporada que ve, a més d'altres produccions com ara el retorn de Física o Química i Pongamos que hablo de Sabina.

La plataforma de streaming, que va engegar-se fa un any, acumula 235.000 subscriptors.