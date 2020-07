HBO estrena avui la comèdia espanyola «Por H o por B»

HBO Espanya estrena avui tots els episodis de Por H o por B, una sèrie dirigida per Manuela Burló Moreno que explica les aventures de dues noies de Parla al barri de Malasaña, a Madrid. La comèdia consta de deu episodis de mitja hora, produïts per Globomedia (The Mediapro Studio) i Lacoproductora per a HBO Europe a Espanya, amb Javier Pons i Jorge Pezzi com a productors executius. Els productors executius per part d'HBO Europe són Miguel Salvat, Steve Matthews i Antony Root.

La sèrie està protagonitzada per Marta Martín i Saida Benzal, que reprenen els personatges interpretats al curtmetratge Pipas, dirigit també per Burló Moreno. Ambientada al Madrid actual, amb epicentre al barri de Malasaña, la comèdia completa el seu repartiment amb actors com Brays Efe, Itziar Castro, Javier Bódalo i Fernando Albizu, entre d'altres.

Amb el barri convertit en un personatge més, Por H o por B és una comèdia que gira entorn de l'Hache i la Belén, dues amigues de Parla que, després d'anys sense parlar, es retroben en la seva nova vida al centre de la ciutat. El xoc cultural que suposarà el barri per a les dues protagonistes és el fil conductor de l'humor de la sèrie, que va ser enregistrada ara fa un any també en ple centre de Madrid.

L'estrena de la sèrie serà simultània a partir d'avui a tots els ter-ritoris d'HBO Europe, on es podran veure tots els episodis de cop.