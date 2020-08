«La Casa de Papel» s'acabarà amb la cinquena temporada

Netflix va anunciar ahir que La Casa de Papel, la seva sèrie espa-nyola de més èxit, acabarà amb el final de la la cinquena temporada. La plataforma de contingut en streaming va anunciar-ho a través de Twitter amb el missatge: «l'atracament s'acaba».

El rodatge començarà aviat a Espanya, Dinamarca i Portugal, amb els actors Miguel Ángel Silvestre, actor de Netflix en produccions com Narcos i Sense 8, i Patrick Criado, que va participar recentment a la sèrie original més vista de Movistar Plus, La Línea Invisible. Aquests nous fitxatges s'afegiran al repartiment ja reconegut: Úrsula Coberó (Tòquio), Álvaro Morte (el professor), Itziar Ituño (Lisboa) i Pedro Alonso (Berlín), entre d'altres.

«Hem passat gairebé un any pensant en com es pot repartir la banda», va dir el creador i director Alex Pina. «Com posar el professor a les cordes. Com arribar a situacions irreversibles per a molts personatges. El resultat és la cinquena part de La Casa de Papel. La guerra arriba als nivells més extrems i salvatges, però també és la temporada més èpica i emocionant».

Jesús Colmenar s'encarregarà de la producció executiva juntament amb Pina, mentre que Cristina López Ferraz tornarà a ocupar el paper de directora de producció. Javier Gómez Santander s'encarregarà del guió i coproduirà amb Migue Amodeo i Esther Martínez-Lobato. Els directors habituals Jesús Colmenar, Koldo Serra i Álex Rodrigo també tornaran les seves posicions darrere de la càmera.

Netflix va comprar els drets de la sèrie a Atresmedia, on es va emetre la primera temporada, que posteriorment l'empresa nord-americana va partir en dos. Des d'aleshores, es va començar a gravar a diferents països i es van afegir més efectes especials. A Antena 3 la sèrie no va fer bones dades d'audiència, mentre que a través de Netflix ha batut rècords de visualització i s'ha posat al nivell de sèries com Stranger Things.