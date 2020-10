Guy Ritchie adaptarà per a la petita pantalla la pel·lícula «The Gentlemen»

Estrenada als cinemes espanyols a final del mes de febrer, The Gentlemen: Los señores de la mafia s'ha convertit en un dels pocs èxits cinematogràfics d'un any en el qual la gran pantalla s'ha vist durament perjudicada per la pandèmia. Ara, el seu creador, Guy Ritchie, ha decidit anar un pas més enllà i adaptar aquesta història sobre mafiosos en format de sèrie televisiva. Segons el portal Cultura Ocio, Miramax ha posat en marxa la producció, que estarà escrita i dirigida pel mateix Ritchie. Es desconeix si Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant i Colin Farrell se sumaran al projecte.