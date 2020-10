Shalita Grant i Travis Van Winkle s'incorporen a la tercera temporada de la sèrie «You»

Shalita Grant ( NCIS: New Orleans) i Travis Van Winkle ( The Last Ship) són les principals incorporacions de la tercera temporada de You, que Netflix preveu estrenar en algun moment del 2021. Grant interpretarà Sherry, una mare influencer que atraurà Love, la jove encarnada per Victoria Pedretti, al seu exclusiu cercle personal. D'altra banda, Van Winkle donarà vida a Cary, un important empresari que donarà la benvinguda a Joe. Basada en la novel·la homònima de Caroline Kepnes, You seguirà tenint l'actor Penn Badgley en el paper de Joe Goldberg.