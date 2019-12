250 nens i nenes posen a prova les propostes de les estudiants d'Educació Infantil d'UManresa

250 nens i nenes d'entre 0 i 6 anys han assistit aquest dissabte, 14 de desembre, a la Fira d'Experimentació per a infants organitzada pel grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC. La novena edició d'aquesta proposta s'ha realitzat al Museu de la Tècnica de Manresa. La principal novetat d'aquesta edició ha estat que per primera vegada, la Fira ha incorporat activitats creades per estudiants del CFGS d'Educació Infantil del Campus Professional. La Fira és una activitat que la universitat ofereix a les famílies de la ciutat i que alhora permet que les estudiants d'Educació Infantil posin a prova amb nens i nenes les propostes creades en el marc de les assignatures "Didàctica i coneixement del medi" del grau en Mestre d'Educació Infantil i "Ciència i experimentació" del CFGS d'Educació Infantil del Campus Professional. En total, en aquesta edició de la Fira s'ha presentat 13 propostes creades per 43 estudiants, a les quals s'hi ha sumat activitats pròpies del Museu de la Tècnica i d'altres que es poden trobar habitualment al Lab 0-6, el centre per a la promoció de l'educació científica a les primeres edats d'UManresa.