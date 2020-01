Els estudiants d'ADE d'UManresa superen l'objectiu i aconsegueixen captar 154 donacions de sang

154 persones van donar sang aquest dimarts a les instal·lacions d'UManresa en la desena edició de la Marató Universitària de Donació de Sang que va organitzar el Banc de Sang i Teixits. En aquesta ocasió, els estudiants de l'assignatura "Fonaments de màrqueting" de segon curs del grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC es van encarregar de dissenyar i portar a la pràctica una campanya de màrqueting per a l'esdeveniment. L'objectiu que es van marcar per a la campanya va ser aconseguir arribar a les 150 donacions i superar les dades de l'anterior, celebrada l'octubre del 2018, que va arribar tot just al centenar. A més dels 154 donants, hi va haver 23 persones més disposades a donar sang, però a qui el metge del Banc de Sang i Teixits va recomanar no fer-ho. Del total de donants destaca la dada de les persones que ho feien per primera vegada, un total de 72, gairebé la meitat dels participants en la Marató.

El Banc de Sang i Teixits ha posat de relleu el bon resultat d'aquesta campanya, que ha servit als estudiants per posar a la pràctica un pla de màrqueting i avaluar-ne els resultats. Els estudiants van treballar segmentant perfils de possibles donants i planejant actuacions específiques per als diferents col·lectius per arribar al màxim de gent, objectiu que han assolit amb escreix. També van ser els responsables de la creació de la imatge gràfica difosa a través de les xarxes socials per fer arribar la campanya al màxim de gent.

El Banc de Sang i Teixits organitza periòdicament campanyes de donació de sang a la universitat i des de fa deu anys convoca una Marató Universitària, que va ser pionera al Campus Manresa, per arribar als estudiants. En les darreres edicions, la participació en la Marató havia anat disminuint. La participació directa dels estudiants en la promoció de l'esdeveniment ha estat un revulsiu i ha permès remuntar les dades i superar-les amb un molts bons resultats.