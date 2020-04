Althaia, UManresa-FUB, Avinent, Eurecat, UPC i l'Ajuntament coordinaran la impressió 3D d'equips de protecció per part d'empreses i particulars

La producció d'equips de protecció individual (EPI) amb tecnologia d'impressió 3D a Manresa es farà de manera coordinada i seguint uns criteris de fabricació, en alguns casos a partir de patrons lliures dissenyats per la pròpia comunitat, acordats per la Fundació Althaia, Avinent, UManresa-FUB, Eurecat, UPC i l'Ajuntament de Manresa.

D'aquesta manera, es vol canalitzar de manera eficient la voluntat d'ajudar de les persones i empreses que s'han ofert per elaborar pantalles de protecció facial o manetes de portes, en el marc de la crisi pel Coronavirus, una solidaritat que l'Ajuntament i totes les institucions volen agrair especialment. La coordinació ha de permetre garantir que els equips arriben als centres sanitaris i sociosanitaris on es necessiten i que es poden aprofitar adequadament perquè compleixen tots els requisits de seguretat.

La implicació d'aquestes institucions ha permès dissenyar un circuit de fabricació amb tecnologia 3D dels diferents equips de protecció. El punt de recepció dels oferiments serà la Direcció de Recerca i Innovació d'UManresa-FUB. Les persones i empreses amb capacitat i voluntat per produir aquests materials poden informar-ne enviant un correu-e a l'adreça dri@umanresa.cat. A partir d'aquí rebran instruccions tècniques per a la producció per tal d'assegurar que el producte final compleix els requisits de disseny i material necessaris per als acabats.

Les diferents peces i components es duran a l'edifici de la Clínica Universitària (CU+) d'UManresa-FUB on personal de la institució universitària els muntaran. La CU+ disposa d'instal·lacions que ofereixen un entorn segur i higiènic per dur a terme aquesta tasca i que permeten, també, la posterior esterilització dels equips de protecció, un cop muntats.

L'Ajuntament de Manresa s'ocuparà del transport i distribució dels equips als centres de salut i sociosanitaris de la ciutat que els necessiten. El repartiment es farà diàriament d'acord amb les demandes rebudes. També informarà periòdicament del destí dels diferents materials.

Pantalles i suports per a portes

La col·laboració d'empreses i particulars es pot concretar en la producció de diferents equips i components: pantalles de protecció facial i suports per obrir portes, bàsicament. Pel que fa a les pantalles de protecció facial, es necessiten tant les diademes de subjecció com les mateixes pantalles. És important que no distorsionin la imatge i que es puguin netejar. Aquestes pantalles estan resultant de gran utilitat en els centres d'Althaia des de que la comunitat de makers va fer arribar les primeres unitats en els moments inicials de la crisi sanitària.

Els suports per a portes han de ser preferiblement en color blanc o negre i s'han de poder obrir amb l'avantbraç i no amb les mans per tal d'evitar contagis. Les primeres unitats ja s'han començat a instal·lar als centres d'Althaia, però també són necessàries en la resta de centres sanitaris i sociosanitaris de la ciutat.

En ambdós casos, la validació dels dissenys i el testeig de les primeres unitats l'ha dut a terme Avinent, empresa homologada en el sector del disseny i producció de dispositius mèdics. Ara es demana a la ciutadania que tingui la possibilitat d'imprimir en 3D que ajudi a augmentar la producció.

La col·laboració d'altres empreses i de la ciutadania pot ajudar a ampliar la capacitat de producció actual i fer que arribi als centres en condicions òptimes per ser utilitzada. Amb tot, perquè aquesta ajuda sigui realment útil, cal que arribi de manera coordinada i seguint les especificacions tècniques acordades per les diferents organitzacions implicades.

El projecte té també la participació d'Eurecat, que ha realitzat assajos per validar l'eficàcia de materials de protecció, i per a comprovar la seguretat dels diversos tipus de rentat o desinfeccions amb raigs ultraviolats o rentat, per tan d'eliminar la càrrega microbiològica, i per tant els virus, dels materials.

Finalment, a la UPC Manresa un grup de professors, personal d'administració i serveis i exestudiants està implicat en donar resposta a les necessitats de suport per la crisi Covid-19, tant pel que fa a equips de protecció com per respiradors d'emergència. Amb aquest objectiu van crear el canal de Telegram del qual han sortit la majoria d'iniciatives de suport a la Catalunya central. Aquesta plataforma ha estat un punt de trobada entre particulars, i també institucions i empreses, per tal de canalitzar la col·laboració que ara s'ha concretat.