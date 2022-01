Les empreses Control Group, Denso i Catalana Occident patrocinen un any més els Premis UManresa per a treballs de Recerca de Batxillerat. Els premis arriben a la vint-i-unena edició amb el mateix objectiu per al qual van ser concebuts: reconèixer la investigació i recerca que desenvolupa l’alumnat de batxillerat i el suport que rep per part del seu professorat. En les vint edicions convocades fins ara s’hi han presentat un total de 870 treballs, procedents d’instituts d’arreu del país. La convocatòria del 2022 està oberta fins al dia 15 d’abril. Els centres interessats en presentar-hi treballs ho poden fer des del formulari habilitat a la pàgina web. A més de la dotació econòmica aportada pels patrocinadors - 700 euros per als guanyadors, 300 per als accèssits i 150 per al centre o institut-, la Universitat complementa els premis amb una matrícula amb docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les titulacions de grau que imparteix UManresa, llevat de Medicina.

L’aposta d’UManresa per fomentar la vocació investigadora de l’alumnat va més enllà de la convocatòria dels premis. És per això que des de fa dos anys, el Departament d’Innovació i Recerca d’UManresa ofereix sessions formatives sobre tècniques, procediments i recursos per elaborar un Treball de Recerca seguint el mètode científic amb l’objectiu d’obtenir resultats significatius i de qualitat. Aquest assessorament es farà aquest primer trimestre de l’any en format online. Salut, Economia i Educació La convocatòria dels Premis UManresa sempre ha estat lligada als àmbits d’expertesa de la Universitat: Ciències de la Salut, Economia i Empresa, i Educació. Grup Catalana Occident patrocina el premi de Salut, Denso el d’Economia i Control Group el d’Educació. La convocatòria està oberta a tots els estudiants de batxillerat de centres d’ensenyament secundari de Catalunya. Els treballs poden ser individuals o col·lectius i s’han de presentar amb el vist-i-plau de l’institut. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum d’una pàgina amb els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. S’admeten un màxim de tres treballs per institut i modalitat. El jurat que avaluarà els treballs estarà format per professorat d’UManresa, un professor de secundària i un membre de l’empresa patrocinadora per a cada modalitat. Guanyadors de la darrera edició Dels 73 treballs rebuts en la convocatòria del curs passat, el jurat va escollir, en la modalitat de Salut, el treball titulat “El diagnòstic i l'eficàcia de les teràpies en la síndrome de Rett”, de Laura Mir Sala de La Salle Manlleu. En la modalitat d’Educació, el primer va ser per al treball “Una comunitat silenciada: parlant amb les mans i escoltant amb els ulls”, d’Aina Ribes Montaña, de l’INS Flix. El Premi de la modalitat d’Economia i Empresa va ser per a Mariona Coma Roca, de l’Institut Castell del Quer de Prats de Lluçanès, pel treball “El sector porcí al Lluçanès. Hi ha alternatives?”.