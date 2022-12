Repartiment de l'escudella de blat de moro escairat a Gironella

Gironella ha començat a 3/4 de 12 del migdia d'aquest dia de la Puríssima el repartiment de la seva tradicional escudella de blat de moro escairat. Nombroses persones s'aplegaven llavors ja a la Placeta, on durant el matí s'ha fet la cocció de 100 quilograms del cereal, l'element protagonista, i de les diferents parts de porc, que són la base de la recepta.

Un cop ha començat a repartir-se el plat, els assistents feien cua per rebre la seva ració. En total, es preveu que se'n serveixin unes 1.800. Com ja és tradició, enguany també hi ha hagut una xef convidada. Es tracta de Remei Escolies, del restaurant Els Roures de Castellar del Riu.