Manifestació de l'1 de maig a Manresa rere la pancarta "Prenem el que és nostre"

Amb crits de "Lluitarem" i rere una pancarta amb el lema "Prenem el que és nostre", ha arrencat quan mancaven cinc minuts per a les 12 del migdia, des de la Ben Plantada, la manifestació de l'1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors, a Manresa, convocada per diversos col·lectius, però que no s'ha atribuït cap organització en concret. Com és habitual, es desconeix el recorregut, tot i que la previsió és que s'acabi a la plaça Major. Més de 200 persones acompanyen el recorregut, amb un públic molt familiar i intergeneracional.