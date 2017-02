Martorell reforça l'OMIC per atendre els casos de clàusules sòl

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de Martorell ha hagut de reforçar els serveis per tal de poder prestar atenció a les persones que hi acudeixen per aclarir com poden recuperar els diners de préstecs hipotecaris amb clàusules sòl. L'Ajuntament de Martorell respon així a l'increment de feina que hi ha hagut els darrers mesos.

L'objectiu del reforç d'aquest servei de l'OMIC és que els martorellencs afectats per l'abús de les clàusules sòl disposin de la millor informació i assessorament per reclamar als bancs, seguint les últimes resolucions a escala europea. La voluntat de l'OMIC és que aquests conflictes es puguin resoldre en un termini màxim de tres mesos, sense costos afegits i sense haver de recórrer als tribunals.

«A l'OMIC farem tots els tràmits, gratuïtament, els afectats no hauran de fer res més que venir amb la còpia del préstec hipotecari i nosaltres farem la reclamació a les entitats financeres, que tenen l'obligació de retornar aquests diners com a màxim en tres mesos», ha explicat l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.

«Estem molt sensibilitzats amb tots els ciutadans que han patit, dins dels seus préstecs hipotecaris, una clàusula sòl», ha explicat l'alcalde a través del web municipal. «I per això arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que determina la retroactivitat en la devolució d'aquestes clàusules definint-les com a clàusules abusives, i que ha derivat en un decret llei, reforcem el servei que ja oferia l'OMIC, perquè tots els martorellencs afectats puguin reclamar».

Aquestes reclamacions tenen com a base jurídica una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que determina la retroactivitat de la devolució d'aquestes clàusules. Una sentència que el Consell de Ministres ha adaptat amb el Reial decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl.

«La importància de la sentència és que recalca que ha de ser amb efectes retroactius, des de la inclusió d'aquesta clàusula en el préstec hipotecari», ha insistit Fonollosa, que convida tots els martorellencs afectats a l'OMIC i a demanar assessorament.