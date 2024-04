Alba Vergés: «La política és una experiència inoblidable»

Alba Vergés ha estat onze anys amb alts càrrecs polítics. Es va iniciar com a militant d’ERC l’any 2011. Des d’aleshores ha estat diputada, secretària del Parlament, Consellera de Salut i també ha passat per la política municipal. L’any passat es va presentar com a alcaldable a Igualada, però després dels mals resultats del grup republicà a la seva ciutat va decidir renunciar a ser regidora de l’Ajuntament. Ara a la candidatura d’ERC a les eleccions del 12 de maig, Vergés, que actualment és la vicepresidenta del Parlament i va ser número 6 en les darreres eleccions, no hi és present.

Alba Vergés no és a les llistes del Parlament. Ens pot explicar les causes?

La política és una experiència inoblidable, però ha de ser una etapa. En general, crec que tancar aquesta etapa és una decisió lògica i necessària. Després de tota aquesta etapa intensa en què he pogut gaudir i patir, però sobretot viure i experimentar. Analitzant el que he viscut en els últims onze anys, sento que és hora de passar a una altra fase.

Tampoc és a l’Ajuntament d’Igualada. Quin és el seu futur polític després d’aquesta decisió?

A Igualada confio molt en el candidat Enric Conill i continuaré activa a la meva ciutat. Però ara el meu futur passa per tornar a la militància de base i continuar ajudant els companys i companyes des d’aquesta posició. Encara tinc moltes ganes de col·laborar i aportar al progrés del país, i estic segura que hi ha molta feina a fer des de la base i les organitzacions polítiques.

Durant l’assemblea d’ERC per decidir els candidats a les llistes va fer un discurs de comiat. Què va sentir?

Va ser un moment molt emotiu. Recordar tot el que he viscut i l’oportunitat de viure en primera línia tantes i tantes coses de la política catalana va ser realment impactant. Per a mi, aquesta etapa ha estat brutal, amb moments molt durs però també amb molta il·lusió i ganes de fer coses positives pel país.

Quina és la seva valoració sobre els candidats que aspiren a ocupar el teu lloc al Parlament?

Conec alguns dels candidats des de fa temps i crec que tots tenen el seu propi perfil i capacitats. És important que la gent decideixi i que les organitzacions facin una elecció ben informada. Personalment, estic segura que tots treballaran amb dedicació pel bé del país i dir-los que estic disposada a ajudar i col·laborar amb qualsevol que necessitin.

Quines són les seves expectatives per a les properes eleccions?

Soc molt positiva sobre el futur d’Esquerra Republicana i el camí que hem pres fins ara. Tot i les dificultats, crec que estem en el bon camí i que el temps ens demostrarà que les nostres decisions eren les correctes. Tenim una gran oportunitat de continuar millorant el país i impulsar el projecte republicà.

En l’àmbit local, com valora la política del darrer any a l’Ajuntament d’Igualada després de les eleccions?

He vist com moltes de les promeses fetes durant la campanya electoral no s’han complert i com les accions de l’Ajuntament no han estat a l’altura de les necessitats dels ciutadans. Hi ha projectes importants que han quedat estancats i aspectes com la reindustrialització de la ciutat que no han avançat com haurien d’haver-ho fet.

ERC ha estat molt insistent en la política d’impostos. Considera que la càrrega és massa alta.

Considero que l’augment dels impostos sense una justificació clara i sense explicar a la ciutadania els motius d’aquesta decisió és una pràctica que no comparteixo. La transparència i la comunicació amb els ciutadans són fonamentals en aquest tipus de qüestions, i no podem imposar càrregues addicionals sense una raó vàlida.

Tornant a la seva trajectòria. Quin ha estat el moment més memorable en aquests anys de política?

Hi ha moltes experiències, i és difícil escollir només un moment, però destacaria la mobilització popular i la intensitat viscuda durant el procés independentista. També recordo amb orgull la feina feta en temes com la salut, sobretot amb el gran repte que va suposar la pandèmia, i també amb temes de cultura.

Algun aprenentatge.

He après la importància de la perseverança i la determinació en la defensa dels valors en què creus. També a valorar molt les relacions humanes i el poder del treball col·lectiu en la consecució d’objectius comuns.

Tenint en compte el seu recorregut, quin consell donaria als futurs polítics del Govern?

Que mantinguin sempre la proximitat amb la gent i que siguin fidels als seus principis. És important recordar que estem al servei del país i que cal treballar en benefici de tota la ciutadania.

Per acabar, què s’emporta de tota aquesta etapa a l’alta política catalana?

Des dels dies intensos al Parlament de Catalunya fins als moments emotius de mobilització popular, cada instant ha deixat una empremta. També m’enduc la satisfacció d’haver contribuït al progrés i el benestar del nostre poble. I sobretot, l’agraïment profund i el respecte per tots els que han estat al meu costat en aquesta aventura política. És un honor haver tingut l’oportunitat de servir al país i conèixer-lo en profunditat.

