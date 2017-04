Les Comes es presenta com un bon aparador per a la venda de cotxes

La fira del vehicle d'ocasió Automercat d'Igualada ha estrenat ubicació, i ja sigui per aquest factor o perquè la situació de les economies familiars ha millorat, el cert és que hi ha hagut un increment de vendes del 22% respecte de l'any passat. Fonts de la Fira d'Igualada, organitzadors del certamen, explicaven ahir que els concessionaris expositors han venut 95 cotxes, 17 més que l'any passat. Però la bona valoració no només és per haver fet més operacions, sinó que, a més a més, hi ha hagut una gran afluència de públic durant tot el cap de setmana. La fira s'ha traslladat, enguany, a les Comes. L'objectiu era «apropar la fira al visitant i crear un nou espai amable d'interacció entre comprador i visitant que sigui accessible i cridi tothom a visitar-lo i gaudir de dos dies d'exposició a l'aire lliure», segons fonts de l'organització.



La crisi s'havia deixat notar de manera evident en el certamen. L'any passat es van vendre aquests 78 vehicles, i ja s'havia fet un salt important respecte a l'any anterior, quan només s'havien fet 50 operacions. A més, aquesta dada s'espera que augmenti en els propers dies, quan es materialitzin els contactes que es van fer durant la celebració de la mostra.



Pel que fa a les visites, les xifres també han augmentat, i tot i que no s'han pogut comptabilitzar -en tractar-se d'un espai obert- l'organització assegura que s'han superat amb escreix les 3.100 persones que l'any passat van entrar al recinte de Cal Carner.



«La nova ubicació, el bon temps i els símptomes de reactivació econòmica han afavorit aconseguir aquests bons resultats», assegura Joan Domènech, president de la Fira d'Igualada, i afegeix que «un altre factor important que cal tenir en compte és l'esforç comunicatiu que s'està fent des de la Fira d'Igualada per difondre i potenciar tota l'activitat de l'entitat».



Automercat és una oportunitat per als visitants que cerquen un vehicle d'ocasió, ja que disposen d'uns 300 vehicles exposats i els permet estalviar-se l'itinerari per diferents centres de venda de vehicles.



Els responsables també explicaven ahir que havien rebut molt bones impressions dels visitants per la nova proposta.



Tots els expositors són de la comarca: Anoia Motor (Seat), Garatge Montserrat (Fiat–Alfa Romero), Garatge Montserrat (Opel), Dabsa (Ford), Remm Guitart (Renault), Futurauto (Citroën), Rosich Motors (Mitsubishi), Tallers Santi Enrique (Nissan), Servisimó Igualada (Audi-Wolkswagen), Sarauto (Peugeot), AM Anoia (Volvo), Anoia Motor (Hyundai) i Anoia Automoció (Toyota).