L'Escola de Música i els centres d'anglès de Calaf acaben el curs amb notes

L'Escola de Música de Calaf va tancar el curs amb un concert especial, dijous al vespre. «English hits of the 80s» va tenir la col·laboració de dues acadèmies d'anglès del municipi, el Centre d'Estudis It's English i English Times Language School.

El concert va tenir la participació de 200 petits i joves cantants, d'entre 3 i 16 anys, que van pujar dalt de l'escenari del Casal de Calaf per interpretar fins a 13 cançons dels anys vuitanta, totes en anglès.

Justament per això, l'Escola de Música, promotora d'aquest concert, havia buscat la complicitat i ajuda de les acadèmies d'anglès. D'aquesta manera, cada centre hi aportava allò que millor sap ensenyar i els alumnes n'han sortit doblement beneficiats amb els coneixements adquirits.

Els professors de l'escola van fer l'acompanyament musical de tots els temes, excepte el primer, una peça instrumental interpretada per l'orquestra del centre. El concert es va tancar amb la cançó We aret he world interpretada per tots els participants, als quals es va sumar bona part del públic assistent, que va omplir la sala Folch i Torres del Casal de Calaf.