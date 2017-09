Piera estrena avui una mostra popular que reuneix cultura i gastronomia

Piera s'apunta a la tendència de les festes gastronòmiques i culturals. Avui celebra la primera edició de la Pieradegusta, una proposta que combina una agenda amb actes lúdics i de tastos de vins i de platets de restaurants de l'entorn.

La proposta té per objectiu reunir en una mateixa jornada restauradors, productors i persones rellevants del món gastronòmic de Piera. Les activitats s'iniciaran a partir de 3/4 de 12 del matí i el calendari s'allargarà durant tot el dia. Hi haurà parades de menjar i beure al carrer per tal que els pierencs i els visitants puguin fer tastos de productes a preus assequibles.

La festa s'inicia amb un festival a la plaça Joan Orpí. Al migdia es fa un vermut-concert al pla del Peix. A 2/4 de 6 serà l'hora de berenar i s'oferirà pa amb oli i xocolata. A les 7 hi haurà un tast sensorial, a la Sala d'Exposicions Municipal. A 2/54 de 8 serà el moment per al cafè, i mitja hora més tard es farà un show cooking. Seguirà un reconeixement a Miquel Guarro, Josep Maria Mora i Jaume Vilaseca.