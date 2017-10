Igualada millora la divulgació i els accessos de la vil·la romana de l'Espelt

El proper diumenge tindrà lloc la presentació dels nous elements interpretatius de la vil·la romana de l'Espelt i l'adequació del jaciment, que ha estat possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona. Serà una jornada oberta a tothom, una iniciativa conjunta dels ajuntaments d'Igualada i Òdena amb activitats divulgatives que permetran descobrir aquest destacat element patrimonial de la Conca d'Òdena.

Aquestes restes arqueològiques del terme d'Òdena, a prop de l'Espelt, pertanyen a una explotació agropecuària d'època romana que va ser habitada fins al segle VI dC i que va quedar sepultada durant segles sota terres de conreu.

A mitjan segle passat es va constatar la seva existència, l'Ajuntament d'Igualada les va comprar l'any 1966 i, des d'aleshores, sota la custòdia del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia, s'hi han fet diverses campanyes d'excavacions promogudes pel Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI) i la Diputació de Barcelona. Des de l'any 2015 és Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya.

Les darreres actuacions de neteja i consolidació dataven de l'any 2006, però amb les accions executades en els darrers mesos s'ha millorat la senyalització direccional a la carretera, concretament al punt de les antigues escoles i als camins rurals d'accés a la vil·la; s'han condicionat els marges, la tanca i la porta d'accés; i s'ha traçat un recorregut intern pel jaciment, marcat amb nova senyalització i materials explicatius.

L'aixecament de nous plànols topogràfics i l'elaboració de planimetria georeferenciada ha estat indispensable per dur a terme totes les intervencions de millora i la base per elaborar una fotogrametria escalada que ha permès la creació d'un model 3D de l'entorn actual. Aquest recull d'informació també ha estat indispensable per millorar la divulgació de la vil·la per arribar a un públic més ampli. En aquest sentit, a més d'una nova senyalització i ampliació de la informació en plafons, també s'han generat diversos recursos enllaçats a un web, que són accessibles amb dispositius mòbils des del jaciment mateix.

Les activitats de diumenge s'iniciaran a 2/4 de 12, el punt de trobada són les antigues escoles de l'Espelt, des d'on Protecció Civil indicarà al visitant la ubicació de l'estacionament de vehicles habilitat especialment per a l'ocasió. Els deu minuts de camí fins a la vil·la es faran a peu i, un cop allà, es farà la presentació i parlaments a càrrec dels alcaldes d'Igualada i Òdena, Marc Castells i Francisco Guisado. La visita guiada al jaciment l'encapçalarà Xavier Bermúdez, l'arqueòleg responsable del seguiment de totes les actuacions efectuades. Finalment, els assistents seran convidats a acabar la jornada al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia per veure l'exposició dels objectes més significatius trobats fins ara i visionar les propostes de recreació virtual.