La Vinyalada reconeix els difusors dels cargols a la festa que es fa a Òdena

La Confraria de la Vinyala ja té punt per al proper 19 d'octubre el seu sopar de l'any, la Vinyalada, una nit en què es fan agraïments i reconeixements als que fan possible la promoció del popular cargol.

En el decurs de la Vinyalada es farà l'atorgament de la Vinyala agraïda «a aquelles persones o grup de persones que d'una manera o altra han destacat o destaquen per la seva estimació als cargols i reivindiquen aquest plat tan genuí, entre altres guardons, i especial», segons expliquen els representats de la confraria.

Les Vinyales agraïdes d'enguany són per a la Confraria Gastronòmica del Cargol, per ser un referent en el món gastronòmic cargolaire; per al Grup Soteras, per ser un dels impulsors de la popularització de la gastronomia cargolaire; i per al Cos de Mossos d'Esquadra, per l'actuació ordinària, però en especial per la duta a terme abans, durant i després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. També es farà un reconeixement especial a un dels «padrins» de la confraria, Josep Mussons, amb el carnet número 15.