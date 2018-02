Els busos de Monbus no respecten prou els horaris i se salten parades

L'empresa Monbús-Hispano Igualadina té problemes de puntualitat i de respecte dels horaris en el servei que presta en la línia Igualada-Barcelona. Aquest és un dels dèficits principals que presenta, segons l'informe que ha fet l'entitat ATM (Autoritat del Transport Metropolità) per al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generlatat. El Govern català té obert un expedient a l'empresa per dèficits de servei que podria derivar en una cancelació de la concessió actual de la línia a l'empresa gallega.

La línia presenta un índex de queixes molt alt, agreujat durant mesos per una atenció al client deficient, tot i que el mateix informe recull que aquesta situació ha millorat en els darrers mesos. Les conclusions de l'informe a les quals ha tingut accés aquest diari indiquen que «l'elevat volum de queixes del servei durant el 2017 és coherent amb la diagnosi del servei». Hi ha un nivell molt baix de satisfacció del servei, amb el 61,1%, i en les inspeccions dutes a terme s'ha detectat que hi ha «deficiències al servei pel que fa a la puntualitat i al respecte als horaris de les expedicions previstes».

En les conlusions, l'informe també indica que hi ha «dèficits importants en la informació que es posa a disposició del públic». O no hi ha la informació (en la meitat dels casos), o no és legible. «Convé establir nous horaris, preferiblement simples, simètrics i durables, que l'operador haurà de fer constar a totes les parades de la línia». Aquesta informació a les parades està recollida en el Pacte Segon del Contracte Programa de la concessió.

En l'anàlisi dels horaris, els autors de l'informe han constatat que hi ha parades que no es fan en alguns viatges, que hi ha retards en altres i que hi ha avançaments d'horaris en alguns altres viatges. En alguns casos, els retards i els avançaments es justifiquen pel trànsit de les carreteres, però l'informe es fixa en casos que no són causats pel col·lapse de les vies d'accés o sortida de Barcelona. Recomana que es respectin els horaris i proposa ajustament en els càlculs establerts a la taula horària perquè es puguin respectar.

L'informe no detecta problemes pel que fa a capacitat i ocupació dels autocars. En canvi, sí que s'ha fixat que hi ha problemes amb la ITV que haurien d'haver passat els vehicles (el 16% de dèficit). També indica, però, que hi ha una flota relativament jove, amb el 70% de menys de 8 anys.