El mercat de la Masuca d'Igualada convoca el segon concurs de truites pel Dijous Llarder

El mercat de la Masuca d'Igualada repeteix el concurs de truites del Dijous Llarder. Després de l'èxit de la primera edició, l'Associació de Botiguers de la Masuca, l'entitat que aplega els comerciants del mercat municipal d'Igualada, convoca de nou els cuiners de la comarca per trobar la millor truita de la Masuca. En l'edició de l'any passat hi van participar prop d'una trentena de persones, amb creacions per a tots els gustos. El contingut de la truita és lliure, però es demana que, almenys, un dels ingredients, sigui de mercat.

El jurat valorarà el gust, la presentació i l'originalitat de cada truita i repartirà tres premis en forma de vals de compra per a qualsevol botiga o parada membre de l'Associació de Botiguers de la Masuca. El primer premi serà un val de compra valorat en 60 euros; el segon, un val valorat en 30 euros i el tercer, de 20 euros. La recepció de les truites es farà el mateix Dijous Llarder, al matí d'11 a 1, i a la tarda de 5 a 6, al mercat.