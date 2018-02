Martorell tanca els 10 anys d'obres per millorar el seu nucli antic, la Vila

Martorell ha tancat el seu projecte de renovació del barri més central de la població, el barri de la Vila. Han estat deu anys d'intervencions, amb una inversió de 12,5 milions. Les primeres intervencions van tenir lloc el 2007. Ha executat el 97% del pressupost executat.

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va explicar en una reunió recent amb les entitats i veïns del barri que «hem rebut la felicitació per part dels representants de la Generalitat perquè hem estat un dels pocs municipis que hem culminat el 97% del pressupost inicial». Fonollosa va subratllar que «hem fet una actuació molt important a la Vila que culmina amb èxit, amb inversions en els darrers deu anys que superen les fetes en els anteriors cinquanta».

Una de les actuacions ha tingut a veure amb la creació de més espais públics, però també hi ha hagut una despesa important en la reurbanització els carrers de Martorell.

En el mateix acte, el secretari d'Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, va felicitat a la ciutat de Martorell per haver aconseguit un grau de d'execució «de pràcticament el 100%». «Han sabut reorientar, en funció del canvi de la situació econòmica, les prioritats i des d'un punt de vista d'espai urbà la millora en el barri de la Vila és evident».

Aquestes actuacions tenien per una banda l'objectiu de millorar el barri, però la seva globalitat anava dirigida a aconseguir que en el seu conjunt no avancés un procés de deteriorització que ja estava analitzat.

L'any 2006, segons fonts municipals, el barri de la Vila plantejava problemes de saturació, estancament i degradació puntual. Per aturar aquesta inèrcia, es va presentar el Projecte Integral del bar-ri de la Vila, que incloïa treballs centrats en vuit camps d'actuació: millora de l'espai públic i la dotació d'espais verds; rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis; provisió d'equipaments per a ús col·lectiu; incorporació de tecnologies de la informació en els edificis; foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, en àmbits com l'eficiència energètica, l'estalvi en el consum d'aigua i el reciclatge de residus; equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments; desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

El barri de la Vila és el nucli antic de Martorell, amb una superfície de 31,9 hectàrees i actualment 4.562 persones que hi habiten, que representen el 16% del municipi. L'any 2006, any en el qual es va iniciar el projecte, hi vivia 3.812 habitants.