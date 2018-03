Calaf farà créixer les activitats de la fira de l'ecologia de l'Alta Segarra

L'Eco Fira de Calaf dedica la seva tercera edició a l'aigua i la sequera, i ho farà amb la participació d'una cinquantena d'expositors, una xifra que s'ha consolidat en aquests tres anys d'existència. La mostra de la producció ecològica de l'Alta Segarra es farà el proper dia 8 d'abril. La fira és una mostra de productes i de la feina dels productors, però alhora és un marc de debat, i té un programa paral·lel d'activitats. Entre aquestes hi ha una xerrada sobre ecologia i meteorologia amb Alfred Rodríguez Picó, la presentació del projecte «Viure de l'aire del cel», la primera eòlica de la ciutadania feta a Pujalt i la presentació del llibre L'hort del segon origen, un manual d'horticultura a partir del film Segon origen.

Aquest any, la temàtica escollida és l'aigua i la sequera, i, per això, a banda de realitzar diferents ponències i tallers al voltant d'aquesta temàtica, s'obsequiarà els participants amb airejadors per a l'aixeta que redueixen el cabal de l'aigua que en surt.

Gairebé una cinquantena d'empreses i projectes d'arreu de Catalunya ja han confirmat la seva participació, i s'estan acabant de tancar les activitats paral·leles, que, com en les darreres edicions, segons han explicat fonts de l'Ajuntament, inclouran exposicions, tallers, ponències, degustacions, demostracions tècniques, atraccions, entre d'altres.

Els visitants podran trobar estands d'alimentació, gastronomia, energies renovables, bioconstrucció, aprofitament forestal, calefacció ecològica, bicicletes elèctriques, roba orgànica, artesania del reciclatge, salut ambiental, reciclatge d'oli i pneumàtics, assessorament mediambiental i altres propostes vinculades a l'ecologia i el medi ambient.

La mostra, que es fa amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat, creix en nombre d'activitats paral·leles, i aquest any n'hi haurà fins a una trentena. Com a novetat, també se'n faran dues el dia previ a la fira, el dissabte: una caminada per l'entorn per conèixer herbes remeieres i aromàtiques i una presentació sobre turisme sostenible, a través de l'experiència d'una persona que viatja amb cicloturisme.

També es realitzaran diferents tallers de temàtiques com cuina solar infantil, monocicle i bicicletes elèctriques, elaboració d'artesania amb reciclatge, construcció d'estima ocells, plantació d'un hort, activitats demostratives de kung-fu, ioga i tai-txí, entre d'altres.

A més a més, el certamen disposarà també d'un espai ecogastronòmic on els visitants podran menjar i beure productes eco- lògics.