Troben tres nens a Palma que vivien amb la seva mare morta

Un nen de cinc anys s'ha acostat aquest dimarts al migdia per demanar ajuda a un jardiner al parc de Son Rullan, a Palma per explicar-li que la seva mare portava diversos dies morta a casa seva. El treballador ha avisat a la Policia Local i la patrulla ha trobat al pis el cadàver d'una dona nigeriana que aparentment portava morta diversos dies. Al costat d'ella han hi han viscut els seus tres fills, de cinc, deu i onze anys.

Al lloc s'han desplaçat immediatament una ambulància, que ha traslladat els menors a Son Espases, i dotacions de la Policia Nacional. Els primers indicis apunten al fet que la dona, que vivia sola amb els seus tres fills petits, va morir per causes naturals fa uns quatre dies.

Els tres petits haurien passat tot aquest temps a la casa amb el cadàver de la seva mare.