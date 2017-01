Trillo diu que va demanar deixar l'ambaixada a Londres i tornar al Consell d'Estat

L'ambaixador d'Espanya al Regne Unit, Federico Trillo, ha assegurat que l'estiu passat ja va demanar al llavors ministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, deixar l'ambaixada de Londres per tornar a ocupar el seu lloc com a lletrat en el Consell d'Estat.

Així ho ha assenyalat en declaracions a la Cadena COPE, després de conèixer que el govern el rellevarà com a ambaixador, després del dictamen del Consell d'Estat en el qual es responsabilitza al Ministeri de Defensa de l'accident del Yak-42, que va portar l'oposició a exigir el seu cessament.

L'exministre de Defensa ha recordat que va acabar el seu mandat com a ambaixador el maig de l'any passat i ja va plantejar la seva tornada a Espanya tant a Margallo, quan el govern estava en funcions, "que em va oferir altres possibilitats", com l'actual titular d'Exteriors, Alfonso Dastis. "Torno al Consell d'Estat que és la meva carrera i el meu futur ja el decidiré jo", ha subratllat.

Respecte el dictamen, ha assegurat que no ha pogut llegir-lo sencer "ni tampoc el que ha fet amb tan mala fe i tanta manipulació la notícia", i ha lamentat que s'estigui tractant de "confondre", ja que "el que s'ha publicat sobre que el Consell d'Estat responsabilitza el Govern de "la tragèdia" del Yak-42, és "rotundament fals".

Trillo ha assegurat que, en aquesta ocasió, "com ha passat en tota la tragèdia del Yak, alguns que s'han entestat a utilitzar-la políticament contra el govern del qual vaig formar part, no han dubtat a filtrar-com sempre al mateix diari (El País) i al mateix periodista ". Preguntat sobre si l'exministre de Justícia amb el PSOE i membre del Consell d'Estat, Fernando Ledesma, ha pogut ser l'autor de la filtració, Trillo ha dit: "Lluny de mi dir això".

"Com hauria de pensar d'un conseller que ha estat ministre de Justícia i està tan arrelat en la política de Castella-la Manxa que hagi fet una cosa així ?. De cap manera, no puc tan sols insinuar-ho", ha respost l'ambaixador, qui , però, la considerat que el Consell d'Estat hauria d'obrir una investigació per aclarir qui ha filtrat el dictamen.

Pel que fa al fet que el dictamen, que és d'octubre, es publiqui ara, tingui relació amb la possibilitat que pogués ocupar la presidència del Consell d'Estat, ha considerat que "hi ha línies d'acció en els mitjans de comunicació que tenen fixacions i imposicions de qui ha de viure i morir i què és o no políticament correcte ".

Segons la seva opinió, el que conclou el Consell d'Estat és que no procedeixen noves indemnitzacions i que "les causes de l'accident són els fets provats" per les sentències sobre el cas que "van assenyalar sense cap dubte que l'accident s'havia causat per un error humà dels pilots ".